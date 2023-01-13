"Я всегда была не очень". Захарова разочаровала Госдеп

Вашингтон взялся за представителя МИД "не по-детски"

Госдеп США поручил своим проплаченным информационным ресурсам "серьезно поработать" по персоне официального представителя МИД России в медиапространстве.

Об этом Мария Захарова написала в своем telegram-канале. По его словам, на сайте Госдепартамента размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь".

"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски <…> Раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень", - написала она.

Иностранным агентам и другим авторам были разосланы "тезисы на отработку", отметила официальный представитель МИД.

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