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"Я всегда была не очень". Захарова разочаровала Госдеп

11:02
  • пятница
  • 13 января 2023

Вашингтон взялся за представителя МИД "не по-детски"

Госдеп США поручил своим проплаченным информационным ресурсам "серьезно поработать" по персоне официального представителя МИД России в медиапространстве.

Об этом Мария Захарова написала в своем telegram-канале.  По его словам, на сайте Госдепартамента размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь".

"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски <…> Раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень", - написала она.

Иностранным агентам и другим авторам были разосланы "тезисы на отработку", отметила официальный представитель МИД.

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