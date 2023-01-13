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Минобороны Белоруссии привело в готовность артиллерию союзных сил

10:57
  • пятница
  • 13 января 2023

Группировка Союзного государства проходит боевое слаживание

Артиллерийские подразделения региональной группировки войск Союзного государства приведены в готовность для выполнения задач по назначению. Заявление опубликовало Минобороны Белоруссии.

Минск рассказал о ходе слаживания российско-белорусской группировки войск
Совместная группировка войск в Белоруссии готова к защите Союзного государства

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - сообщили в пресс-службе белорусского военного ведомства.

В связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко еще в октябре договорились о задействовании региональной группировки войск. Сообщалось, что в состав группировки войдут около 9 тысяч российских военнослужащих, передает РИА Новости.

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