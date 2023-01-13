Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области

Всего аварийные отключения введены в девяти областях страны

Аварийные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили 13 января "Днепропетровские электросети".

"В регионе происходят экстренные отключения света... Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении энергетиков.

Ранее стало известно, что дефицит в энергосистеме Украины составляет от 20 до 30%. Из-за похолодания и повышения потребления электроэнергии аварийные отключения электроэнергии введены в девяти областях Украины.

Энергетики предупреждают, что дефицит продолжит увеличиваться из-за холодов. По данным национальной компании "Укрэнерго", энергосистема страны не сможет покрыть в полном объеме возрастающее в условиях похолодания потребление, передает ТАСС.

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