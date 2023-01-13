В России с коронавирусом госпитализировали 876 человек

Скончались 47 пациентов

За сутки в России госпитализированы 876 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5078 новых случаев заражения. Выздоровел за сутки 4271 человек, скончались 47 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1728 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 123. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 442 человека, в Московской области – 161.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21846722 случая заболевания, зарегистрировано 394309 летальных исходов.

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