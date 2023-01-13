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Цифровая копия водительских прав появилась в приложении "Госуслуги Авто"

11:44
  • пятница
  • 13 января 2023

Водители смогут предъявить документ через приложение

Цифровая копия водительского удостоверения стала доступна в приложении "Госуслуги Авто".

Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Водители смогут открыть приложение и предъявить автоинспекторам графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка будет осуществляться с помощью с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.  

"Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 миллиона водителей", - отметила Волк (цитата по ТАСС).

В МВД напомнили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде.

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