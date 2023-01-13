Тринадцать человек пострадали в аварии с автобусом под Пензой

Два человека погибли

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса в Пензенской области. Еще тринадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел на 559-м километре трассы М-5 "Урал". Грузовой автомобиль Merсedes выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих.

В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. В больницу доставили шесть человек, в настоящее время медики осматривают остальных пассажиров, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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