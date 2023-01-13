Андрей Бочкарёв: Почти 100 социальных объектов построены в Москве в 2022 году

Объекты построены за счет бюджета и инвесторов

Строительство социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов в развитии столицы. Об этом в пятницу заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"По итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы", - отметил он.

По словам Бочкарева, по некоторым направлениям инфраструктуры городу удалось перевыполнить годовой план. Так, были возведены 34 детских сада, более 20 объектов спорта и более 15 медучреждений.

"Объекты построены как за счет городского бюджета, так и на средства инвесторов", - добавил заммэра столицы.

До 2025 года в Москве планируется возвести еще порядка 280 социальных объектов.

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