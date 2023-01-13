Стало известно о состоянии Никиты Михалкова

Неделю назад его госпитализировали с гриппом

Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в отделении реанимации.

"Он в реанимации", - сообщили РИА Новости в медучреждении в пятницу, 13 января.

5 января стало известно, что 77-летний Никита Михалков госпитализирован с гриппом. При этом источники утверждали, что режиссер попал в больницу с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

10 января режиссер сообщил в своем Telegram-канале, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.

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