В России распространяется опасный грипп группы В

Вирус может вызвать осложнения в виде пневмонии

Роспотребнадзор зафиксировал вытеснение в России свиного гриппа другой разновидностью вируса – опасным гриппом группы В. Заболевание чревато осложнениями в виде пневмонии и бронхита, сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова.

"Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A (H1N1) приходит вирус гриппа B", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Попова отметила, что по степени и форме заразности вирус сравним с COVID-19. Глава Роспотребнадзора добавила, что заболевание проходит нередко с осложнением в виде бронхитов и пневмоний.

Специалист напомнила о мерах профилактики заражения. По словам Поповой, необходимо регулярно протирать гаджеты, чаще мыть руки, а органы дыхания защищать маской.

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