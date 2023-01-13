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Ученые пересчитали серых китов в акватории Кроноцкого заповедника

14:53
  • пятница
  • 13 января 2023

Изучены пути и особенности их миграции

Морские биологи подвели итоги исследования серых китов в акватории Кроноцкого заповедника на Камчатке.

Перед учёными был поставлен целый ряд задач. Им предстояло определить физическое состояние и численность млекопитающих, заходящих в бухту Ольга для кормёжки, а также изучить пути и особенности их миграции.

Животных насчитали даже больше, чем ожидалось – 97. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что значимость акватории для серых китов существенно выше, чем они предполагали. Для части особей она стала основным местом кормления. 

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