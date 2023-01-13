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Собянин наградил корреспондента "ТВ Центра"

14:36
  • пятница
  • 13 января 2023

Мэр вручил премии в области журналистики

Сегодня, в День российской печати, Сергей Собянин вручил премии в области журналистики тем, кто ежедневно информирует москвичей о происходящем в столице, стране и мире.
В Госдуме наградили корреспондента "ТВ Центра"

Наград удостоились 26 представителей СМИ - редакторы, репортеры, фотографы. Среди награжденных и корреспондент канала "ТВ Центр" Наталья Тарасова. Мэр отметил ответственное отношение к делу и высокий профессионализм лауреатов. А также выразил благодарность за работу.

Труд журналистов, подчеркнул Собянин, особенно важен в нынешний непростой период, который переживает наша страна.

"Военных и других интересных дел в нашей стране достаточно для того, чтобы их освещать и рассказывать о них. И особенно в такие критические минуты проявляется роль журналистов, она становится определяющей, наверное, ключевой даже, потому что в любом военном конфликте с одной стороны на чаше весов - это военные победы в сражениях, а с другой - не столь заметная, но не менее важная информационная война, которая ведется усилиями журналистов. От их патриотической позиции зависит очень многое", - отметил Собянин.

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