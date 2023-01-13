Пожарный кран сорвало в "доме на ножках" в Москве

Аварию быстро устранили

Коммунальная авария произошла в знаменитом "доме на ножках" на улице Беговая. Накануне вечером в третьем подъезде сорвало пожарный кран.

Фонтан бил несколько минут, но этого вполне хватило, чтобы затопить этаж. Из подъезда вода вытекала на улицу. Чтобы попасть домой, жильцам пришлось проявлять смекалку.

На место ЧП приехала аварийная бригада и работники управляющей компании. На некоторое время им пришлось отключить водоснабжение в квартирах.

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