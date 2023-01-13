В Щелкове обманутые дольщики ждут своих квартир

Работы остановились на последнем этапе

Три года ждут участники долевого строительства ЖК "Центральный", чтобы въехать в свои квартиры. Дом возводили стремительно, и никто не сомневался, что в 20-м году получит ключи. Но на последнем этапе работы неожиданно остановились, а застройщик объявил себя банкротом.

Роскошная многоэтажка прямо в центре города. Жить тут одно удовольствие, рассказывают местные жители. Но пока такая жизнь лишь мечта. Если спуститься на землю, пейзаж открывается совсем иной. Территория обнесена забором и колючей проволокой, где-то нет окон и дверей. Хотя счастливые новосёлы должны были въехать в свои квартиры по меньшей мере три года назад.

Все покупатели - участники долевого строительства. Застройщику доверяли - компания построила не один дом в этом городе. Но почему-то именно здесь начались проблемы. Причём, на финишной прямой. В доме осталось только установить лифты и подключить коммуникации.

Дольщики начали обращаться в различные инстанции. Даже написали десяток заявлений в полицию и прокуратору. Но на все письма пришёл отказ. Люди впали в отчаяние. Для покупки этой квартиры большинство вынуждены жить в съёмной квартире, общежитии или ветхом жилье и при этом выплачивать ипотечный кредит.

Сейчас запущена процедура банкротства застройщика. А дом наполовину отдан сразу двум структурам. Первая очередь строительства - Фонду развития территорий, а вторая - Министерству жилищной политики Московской области.

"Защита прав дольщиков объекта ЖК "Центральный" находится в зоне ответственности Московской области. Согласно информации, размещенной в Едином реестре проблемных объектов, в рамках своих "дорожных карт" регион планирует восстановить права граждан до 30.06.2023 г", - сообщает ППК "Фонд развития территорий".

В администрации городского округа Щёлково о проблеме хорошо известно. "Администрацией совместно с Министерством жилищной политики проводились мероприятия по поиску инвестора-застройщика, который сможет осуществить дострой объекта. Также были направлены обращения застройщиком, осуществляющим строительную деятельность на территории городского округа Щёлково с просьбой осуществить завершение строительства. К сожалению, на сегодняшний день такого застройщика найти не удалось", - отметил Михаил Покамин, начальник управления строительного комплекса администрации г.о. Щёлково.

Адвокаты советуют дольщикам запастись терпением. Проблема решится, но не сразу. Если привлекать внимание общественных организаций и государственных органов, процесс может пойти чуть быстрее.

"Дома, насколько мне известно, имеют высокую степень готовности, с точки зрения действующего законодательства им будет предложено самим создать жилищно-строительный кооператив и осуществить самостоятельную достройку данного многоквартирного дома", - пояснил Антон Бакулин, председатель коллегии адвокатов "АБ-Советник".

Такая процедура может растянуться на несколько месяцев. В связи с запуском банкротства застройщика сейчас необходимо сформировать реестр дольщиков, определить степень готовности строительства и создать проект достройки. После чего, говорят адвокаты, дело сдвинется с мёртвой точки.

Илья Данильцев, Арсений Кобяков, "ТВ Центр".

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