ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве отреставрировали знаменитый дом у Белорусского вокзала

15:12
  • пятница
  • 13 января 2023

Восстановили фасад, крышу, балконы, эркеры и башни

Новая жизнь визитной карточки Москвы. В столице завершилось восстановление одного из самых масштабных домов из перечня объектов культурного наследия. Здание по адресу Ленинградский проспект, дом 1 уникально: оно стоит на железнодорожной платформе, его первый этаж занимали билетные кассы. А на верхних жили особые люди.
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Шумит, кипит своей высокоскоростной жизнью Белорусский вокзал. Все, кто прибывают в Москву впервые, прямо с перрона видят перед собой чудесный дом. Изящный замок, увенчанный гранёными башнями и украшенный эркерами, колоннами и лепниной. Он и сейчас удивляет. А для середины прошлого века это был амбициозный проект. Парадные ворота столицы!

"Дом построен для сотрудников управления пароходства канала Москва-Волга. Архитекторы Готлиб и Хилькевич. Верхний этаж - это как диадема на голове. Антресоль с башнями и такими своеобразными пинаклями", - пояснила Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог, историк архитектуры.

Все эти изыски подверглись беспощадной критике в 55-м во время борьбы с излишествами. Архитекторов наказали - лишили Сталинской премии. Но их детище успели полюбить и простые москвичи, и кинематографисты.

В этом году у дома - двойной праздник. Во-первых, его заселили ровно 70 лет назад. Во-вторых, его наконец-то капитально отремонтировали и бережно отреставрировали. Насколько это было своевременно, специалисты показывают наглядно. Ведь многие элементы попросту рассыпались.

"Даже можем посмотреть на примере этого ограждения чугунного, которое фактически является ровесником этого дома. Просто окраска поверх. Но металл не зачищался, не обрабатывался и не ремонтировался капитально. И, соответственно, с этим домом такая же ситуация", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия ФКР Москвы.   

Лучшие мастера столицы восстановили фасад, крышу, балконы, эркеры и башни. Окна теперь деревянные, плитка - метлахская, парадный вход - просторный, перила с ограждениями - как новые.

Плафоны - с мягким светом, уникальные лепные номера квартир, наполненные воздухом лестничные марши. Специалисты бились за каждый элемент, чтобы сохранить историю.

"Комплекс работ громадный проведён. И это всё благодаря только субсидийной программе мэрии Москвы по дополнительному финансированию на программу капитального ремонта многоквартирных домов", - сообщил Даниил Лосин.

Этот труд -  сложный, но благодарный. С чем согласны и жители, и историки архитектуры.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание на Ленинградском проспекте
Историческое здание на Ленинградском проспекте
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.