В Москве отреставрировали знаменитый дом у Белорусского вокзала

Восстановили фасад, крышу, балконы, эркеры и башни

Новая жизнь визитной карточки Москвы. В столице завершилось восстановление одного из самых масштабных домов из перечня объектов культурного наследия. Здание по адресу Ленинградский проспект, дом 1 уникально: оно стоит на железнодорожной платформе, его первый этаж занимали билетные кассы. А на верхних жили особые люди.

Шумит, кипит своей высокоскоростной жизнью Белорусский вокзал. Все, кто прибывают в Москву впервые, прямо с перрона видят перед собой чудесный дом. Изящный замок, увенчанный гранёными башнями и украшенный эркерами, колоннами и лепниной. Он и сейчас удивляет. А для середины прошлого века это был амбициозный проект. Парадные ворота столицы!

"Дом построен для сотрудников управления пароходства канала Москва-Волга. Архитекторы Готлиб и Хилькевич. Верхний этаж - это как диадема на голове. Антресоль с башнями и такими своеобразными пинаклями", - пояснила Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог, историк архитектуры.

Все эти изыски подверглись беспощадной критике в 55-м во время борьбы с излишествами. Архитекторов наказали - лишили Сталинской премии. Но их детище успели полюбить и простые москвичи, и кинематографисты.

В этом году у дома - двойной праздник. Во-первых, его заселили ровно 70 лет назад. Во-вторых, его наконец-то капитально отремонтировали и бережно отреставрировали. Насколько это было своевременно, специалисты показывают наглядно. Ведь многие элементы попросту рассыпались.

"Даже можем посмотреть на примере этого ограждения чугунного, которое фактически является ровесником этого дома. Просто окраска поверх. Но металл не зачищался, не обрабатывался и не ремонтировался капитально. И, соответственно, с этим домом такая же ситуация", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия ФКР Москвы.

Лучшие мастера столицы восстановили фасад, крышу, балконы, эркеры и башни. Окна теперь деревянные, плитка - метлахская, парадный вход - просторный, перила с ограждениями - как новые.

Плафоны - с мягким светом, уникальные лепные номера квартир, наполненные воздухом лестничные марши. Специалисты бились за каждый элемент, чтобы сохранить историю.

"Комплекс работ громадный проведён. И это всё благодаря только субсидийной программе мэрии Москвы по дополнительному финансированию на программу капитального ремонта многоквартирных домов", - сообщил Даниил Лосин.

Этот труд - сложный, но благодарный. С чем согласны и жители, и историки архитектуры.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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