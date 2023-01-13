Орбан испытал культурный шок от политики Германии

Берлин и ЕК просчитались

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у него вызвало культурный шок развенчание мифа о немецкой практичности.

По его словам, власти Германии и глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен просчитались с санкциями, не учли все риски, не были готовы управлять кризисом.

"Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением - в Венгрии всегда так говорили, - что немцы - ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения", - сообщил Орбан (цитата по РИА Новости).

Венгерский премьер рассказал, что многие европейские лидеры в период кризиса "ощетинились как ежи". Будапешт, наоборот, перешел к политике "активной обороны" и не стал перекладывать ответственность за рост цен на население.

"Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать", - объяснил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"