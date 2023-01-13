Путин отметил хорошие темпы развития Башкортостана

Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели

В пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, передает пресс-служба Кремля.

В начале беседы российский лидер отметил существенный вклад, который внес в развитие региона первый руководитель республики Муртаза Рахимов. По словам главы государства, Рахимов проводил взвешенную национальную политику, принимал практическое участие в жизни всей России.

Далее Путин обратился к нынешнему положению вещей в Башкортостане.

"У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям: растет внутренний региональный продукт, растет промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России. Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития", - отметил президент.

При этом, по словам Путина, есть и вопросы, которые требуют особого внимания. Это, в первую очередь, развитие здравоохранения, охрана окружающей среды.

Кроме того, президент указал на то, что внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в спецоперации.

"Когда человек находится в условиях, где жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - подчеркнул российский лидер.

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