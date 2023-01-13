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Синоптики пообещали москвичам "крещенскую оттепель"

12:54
  • пятница
  • 13 января 2023

Ожидается рекордно высокая температура

Предстоящее Крещение в столице может стать рекордно теплым. 19 января в столице ожидается дождь и до 4 градусов выше ноля. Это второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Москве с 1879 года, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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"Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По словам синоптика, не совсем обычными для этого дня будут осадки. Дождь на 19 января – довольно редкое явление. Погода будет облачной.

Температура воздуха в этот день - плюс 3-4 градуса. Так что вместо привычных крещенских морозов в столицу придет крещенская оттепель.

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