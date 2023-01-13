Синоптики пообещали москвичам "крещенскую оттепель"

Ожидается рекордно высокая температура

Предстоящее Крещение в столице может стать рекордно теплым. 19 января в столице ожидается дождь и до 4 градусов выше ноля. Это второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в Москве с 1879 года, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По словам синоптика, не совсем обычными для этого дня будут осадки. Дождь на 19 января – довольно редкое явление. Погода будет облачной.

Температура воздуха в этот день - плюс 3-4 градуса. Так что вместо привычных крещенских морозов в столицу придет крещенская оттепель.

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