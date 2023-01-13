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Тысячи мертвых сардин выбросило на берег острова Кунашир

13:12
  • пятница
  • 13 января 2023

Рыба покрывает бухту плотным ковром

Гибель дальневосточных сардин зафиксировали в бухте Первухина на острове Кунашир на Сахалине.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Как отметили авторы telegram-канала Amur Mash, сейчас сардины покрывают бухту плотным ковром.

Никаких загрязнений воды в районе случившегося не замечено. В Росрыболовстве заявили, что "такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями".

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Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
Мертвая рыба на берегу острова Кунашир
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