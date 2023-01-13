Тысячи мертвых сардин выбросило на берег острова Кунашир

Рыба покрывает бухту плотным ковром

Гибель дальневосточных сардин зафиксировали в бухте Первухина на острове Кунашир на Сахалине.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Как отметили авторы telegram-канала Amur Mash, сейчас сардины покрывают бухту плотным ковром.

Никаких загрязнений воды в районе случившегося не замечено. В Росрыболовстве заявили, что "такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями".

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