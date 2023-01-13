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Сбербанк с 16 января отключит устаревшие приложения на смартфонах

14:18
  • пятница
  • 13 января 2023

Это коснется не всех

Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения онлайн-банка на смартфонах.

Клиенты, у которых устарела версия приложения, уже получили SMS с предупреждением, передает РИА Новости.

Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS - обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк онлайн".

"Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", - указали в Сбербанке.

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