Сбербанк с 16 января отключит устаревшие приложения на смартфонах

Это коснется не всех
Сбербанк с 16 января отключит устаревшие версии приложения онлайн-банка на смартфонах.
Клиенты, у которых устарела версия приложения, уже получили SMS с предупреждением, передает РИА Новости.
Владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS - обратиться в офис банка. Также всем клиентам доступна веб-версия "Сбербанк онлайн".
"Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", - указали в Сбербанке.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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