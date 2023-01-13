Путин возложил цветы к гробу Муртазы Рахимова

Президент лично простился с первым главой Башкирии

Владимир Путин лично простился с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Президент возложил цветы к его гробу.

Траурное мероприятие прошло в концертном зале "Башкортостан" в Уфе.

После церемонии Путин встретился с действующим главой республики Радием Хабировым. Глава государства рассказал, что у него с Рахимовым были добрые отношения, а также отметил его взвешенную национальную политику, практическое участие в жизни страны, важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории.

Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет - с 1990 по 2010 год. Скончался 11 января. Ему было 88 лет.

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