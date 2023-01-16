Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

У Скорпионов - трудности с гармонией, а Львам помогут родные стены

Овны

Вам сегодня не стоит брать деньги в долг, особенно у друзей или банков. Также вам лучше не пытаться заработать на инвестициях: момент пока неподходящий.

Тельцы

Венера в Водолее играет против вас в делах карьеры - привычный для вас стиль ведения дел сегодня не принесет удачи. Займитесь чем-то второстепенным, мелким.

Близнецы

Досадные мелкие неполадки со здоровьем рискуют нарушить ваши планы в учебе или поездках. Не забудьте свои лекарства, обходите стороной фастфуд и прочие соблазны.

Раки

Шопинг, общение в социальных сетях, творчество, спорт - не те сферы, в которых вам сегодня улыбнется удача. Сосредоточьтесь на работе, карьере и бизнесе.

Львы

Чтобы избежать выгорания, делайте сегодня только срочные дела и пораньше возвращайтесь домой. В родных стенах вы быстро восстановите свой энергетический потенциал.

Девы

Сегодня сложный день для вашей нервной системы, так что по возможности берегите ее. Откажитесь от общения с неприятными людьми, не читайте новости.

Весы

Вам сегодня не стоит покупать новую одежду, искать работу и знакомиться с противоположным полом. Это редкий день, когда ваше чувство меры может подвести.

Скорпионы

Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой, а значит, с гармонией будут трудности. Не стоит сегодня делать покупки, стричься, искать работу, назначать свидания.

Стрельцы

Берегите органы дыхания и не переохлаждайтесь, носите маску в публичных местах и транспорте. Сегодня день, когда любые меры предосторожности не лишние.

Козероги

Заработать на рекламе или блогерстве сегодня не получится, а вот придумать что-то оригинальное - вполне. Этот день про творчество и вдохновение, а не про деньги.

Водолеи

Сегодня Венера в вашем знаке в неблагоприятной позиции, что может сказаться на самооценке. Важную встречу или свидание лучше перенести на другой день.

Рыбы

Избегайте ситуаций, в которых вам придется врать или утаивать информацию. Если вам есть что скрывать от партнера, будьте сегодня крайне осмотрительными.

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