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НАТО направила в Румынию самолеты-разведчики для слежки за Россией

13:37
  • пятница
  • 13 января 2023

Группировка развернется к 17 января

Североатлантический альянс усиливает группировку самолетов-разведчиков для слежки за Россией. Три самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS прибудут в Румынию к 17 января, сообщила пресс-служба НАТО.

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"НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", - приводит сообщение альянса ТАСС.

Как сообщается, миссия продлится несколько недель. Для обслуживания самолетов около 180 военнослужащих разместят на базе ВВС Румынии в Отопени недалеко от Бухареста.

Системы AWACS могут обнаружить самолеты на расстоянии сотен километров. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что это делает их ключевым натовским средством сдерживания и обороны.

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