Российская армия завершила освобождение Соледара

Освобождение города позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске

Минобороны России отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара. Город был взят под контроль российских войск вечером 12 января.

Об этом в пятницу. 13 января, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Взятие Соледара стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

"В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон", - отметил он.

Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Освобождение Соледара позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске (Бахмуте), после чего взять в "котел" остающиеся там подразделения.

За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения ВСУ, добавил Конашенков.

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