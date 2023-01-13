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ВС России за сутки поразили 117 артиллерийских подразделений ВСУ

13:59
  • пятница
  • 13 января 2023

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили более 40 военнослужащих

Министерство обороны России в ходе брифинга в пятницу сообщило, что Вооруженные силы страны огнем артиллерии псковского соединения ВДВ нанесли поражение силам ВСУ на краснолиманском направлении.
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Также отмечено, что в Запорожской области ВС России уничтожили самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" и три гаубицы 2С3 "Акация".

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 40 военнослужащих и 7 транспортных средств, добавили в ведомстве. Подразделения морской пехоты Балтийского флота уничтожили более 20 военных ВСУ на южнодонецком направлении.

Как уточнили в Минобороны, ВС России за сутки поразили 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Потери Украины на купянском направлении составили до 20 военнослужащих и 6 транспортных средств.

Кроме того, российские военные поразили четыре склада с боеприпасами ВСУ.

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