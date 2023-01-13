Во Владивостоке грузовик смял три иномарки и врезался в поезд

Причины инцидента устанавливаются

Во Владивостоке грузовик с арматурой на огромной скорости врезался в железнодорожный состав. Попутно разбил четыре легковых автомобиля. Водителей и пассажиров в них не было. За рулём большегруза также никого. Что стало причиной аварии?

Массовая авария произошла на подъезде к порту. Сюда большегрузы подъезжают для загрузки и выгрузки товара. Один из грузовиков скатился со склона и въехал в железнодорожный состав, прямо под Золотым мостом.

Водитель большегруза даже не представляет, как такое могло произойти. Говорит, что припарковался, поставил автомобиль на стояночный тормоз вышел из машины буквально на пять минут. Когда вернулся, фура уже скатилась и врезалась в вагоны.

Скорость фура набрала моментально. Груз - почти 25 тонн арматуры. Пока машина летела со склона, подмяла под себя ещё четыре автомобиля. В аварии никто не пострадал. В машинах в момент ДТП никого не было. Но автомобили восстановлению не подлежат. Сейчас решают, как убрать машины.

Разбор аварии займет не один час. Сначала арматуру перегрузят на другую машину. Затем краном и тягачом будут вытягивать большегруз. И только затем достанут поврежденные легковые машины. Чтобы провести такую операцию, пришлось обесточить железнодорожную станцию.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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