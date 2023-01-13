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Врачи стабилизировали состояние Костомарова

14:03
  • пятница
  • 13 января 2023

Чемпион все еще в реанимации

Врачам удалось стабилизировать состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Фигурист остается в реанимации.

Появилась информация о состоянии попавшего в реанимацию Костомарова
Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

"На данный момент состояние Костомарова стабилизировалось", — сообщил "Ленте.ру" источник, знакомый с ситуацией.

Костомаров попал в больницу 10 января. Фигуриста поместили в реанимацию под медикаментозной седацией. Медики диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Как стало известно, спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом. Выступавшая в паре с Костомаровым олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что врачи делают все возможное и выразила надежду, что организм спортсмена справится с болезнью.

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