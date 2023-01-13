Под Костромой кусок льда чуть не убил семью в машине

Пострадали папа и дочь

В Костромской области глыба льда слетела с фуры во время движения по трассе и влетела в лобовое стекло автомобиля, двигающегося по встречной полосе.

ДТП произошло в Кадыйском районе. На записи с видеорегистратора видно, как с крыши движущейся фуры неожиданно слетает большая глыба льда и влетает в лобовое стекло иномарки. В машине в этот момент находились пять человек – родители и трое детей.

Все чудом остались живы, но без травм не обошлось: осколки лобового стекла легковушки рассекли отцу голову, а трехлетней девочке - лицо. Мать и еще двое детей не пострадали.

ГИБДД по региону проводит проверку. Фура, с которой слетела глыба, скрылась с места ДТП.

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