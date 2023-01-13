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Соавтора "Рика и Морти" обвинили в домашнем насилии

14:20
  • пятница
  • 13 января 2023

В суд подала бывшая девушка сценариста

Против одного из создателей популярного мультсериала "Рик и Морти" Джастина Ройланда выдвинули обвинения в домашнем насилии, пишет Variety.

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Уточняется, что инцидент произошел в 2020 году. В суд подала бывшая девушка сценариста. По ее словам, Ройланд нанес ей телесные травмы, принудительно удерживал ее путем угроз, насилия и мошенничества.

Ройланд не признает вину, адвокаты же рассчитывают оправдать своего подзащитного.

Следующее судебное слушание состоится в конце апреля. Ранее Ройланда отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

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Джастин Ройланд
Джастин Ройланд
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