Глава Минобороны Украины признал страну членом НАТО

По мнению Резникова, для этого достаточно обладания западным оружием

Глава Минобороны Украины уверен, что страна де-факто является членом НАТО. Алесей Резников ответил на обеспокоенность некоторых западных стран в связи с передачей Киеву танков.

"Сама Украина и ее вооруженные силы стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать", — сказал Резников в интервью BBC.

Украинский министр не считает, свои заявления противоречивыми. Резников уверен, что Украина получит и танки, и истребители, а также станет членом НАТО юридически в ближайшем будущем, передает ТАСС.

Глава украинского Минобороны также заявил, что и Украина, и Россия готовятся к новым наступлениям весной. Резников убежден, что к этому времени Киев получит танки, боевые самолеты и дальнобойное вооружение.

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