Путин утвердил перечень поручений по СВО, выборам и защите персональных данных

По итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека, которое прошло 7 декабря 2022 года.

В частности, глава государства поручил образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию участников СВО, а также создать систему адресного сопровождения.

Путин поручил правительству представить предложения о демобилизации призванных на службу врачей.

Правительству России совместно с органами исполнительной власти новых регионов поручено представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях субъектов, утраченное или поврежденное вследствие военных действий.

Также Путин поручил рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных

До 1 мая президент поручил принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях.

Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе.

С полным списком поручений можно ознакомиться здесь.

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