Объем долгов россиян по кредитам составил 27 трлн рублей

За 12 месяцев объем кредитов вырос почти на 10%

Как следует из статистики Банка России, на которую ссылается ТАСС, на 1 декабря 2022 года объем долгов россиян по кредитам составил 27,09 трлн рублей.

Уточняется, что на 1 декабря 2021 года показатель составлял 24,7 трлн рублей. За 12 месяцев объем кредитов вырос почти на 10%.

Ранее ЦБ сообщил, что в ноябре наблюдалось оживление необеспеченного потребительского кредитования, связав эту тенденцию с "реализацией отложенного спроса на фоне некоторой стабилизации ситуации".

Как отмечают эксперты, проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике.

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