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ВСУ готовят дроны с химоружием для атаки Соледара

15:08
  • пятница
  • 13 января 2023

Ранее украинская армия уже применяла отравляющие вещества

Военные корреспонденты нашли подтверждение подготовки ВСУ химического оружия для атаки на подразделения "Вагнера" в Соледаре. В их распоряжение попало видео, снятое самими украинскими боевиками.

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"На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием", — сообщил в Telegram военкор Ярем.

Его догадки подтвердил корреспондент Сергей Шилов - по профильному образованию химик. Он заявил, что боеприпасы снабжены синильной кислотой, передает "Лента.ру".

Военкор подчеркивает, что 85-90% случаев отравлений этим веществом заканчиваются смертью. Он напомнил, что немцы во время Великой Отечественной войны с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умерщвляли узников концлагерей. Российским бойцам специалисты порекомендовали иметь при себе противогазы. Отмечается, что ВСУ уже применяли химоружие против бойцов ЧВК "Вагнер" - тогда, к счастью, они отделались химическими ожогами.

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