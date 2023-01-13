Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

Уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы

Российские школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке после одобрения родителей. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения России со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Кравцов отметил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки, сообщает ТАСС.

Что касается вероятности перевода на дистанционное обучение школьников в приграничных районах России, министр подчеркнул, что "безопасность детей остается неизменным приоритетом и дистанционное обучение — вынужденная мера".

При этом в школах, в которых позволяет ситуация, продолжается обучение по очной форме.

В ноябре 2022 года Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах с нового учебного года введут курс по начальной военной подготовке. НВП войдет в два новых модуля по ОБЖ для старшеклассников. В частности, школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним.

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