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Российские войска готовятся заблокировать Артемовск

17:53
  • пятница
  • 13 января 2023

Отступающие украинские военные вот-вот окажутся в "котле"

В российском Минобороны сегодня рассказали об успешном завершении операции по освобождению от нацистов Соледара Донецкой народной республики. Это результат профессиональных и слаженных действий штурмовых отрядов, авиации, ракетных подразделений и артиллерии. Теперь наши войска могут сосредоточить основные усилия на взятии другой стратегически важной точки - Артемовска. Продвижение на этом направлении уже активизировано.

ВС России за сутки поразили 117 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны: Россия продолжает успешное наступление на донецком направлении

Расчеты гаубиц "Мста-МС2" Западного военного округа получили новые координаты. За ночь противник перегруппировал силы. Артиллеристы едва успевают подавать снаряды. Огонь ведется по десяткам целей на удалении до 20 километров. Выполнив успешный залп, батарея покидает открытое пространство.

Бойцы штурмовой группы занимают траншеи, в которых укрывались украинские националисты. С воздуха за боем наблюдает оператор дрона, давая подсказки о расположении цели. Сейчас самые жаркие бои - на соледарском направлении, продолжается зачистка города. Наш спецназ зашел на территорию микрорайона Соль с двух направлений и занял депо железнодорожной станции. Немногочисленные подразделения противника явно не способны на серьезное сопротивление, не говоря уже об ответных действиях.

О настроениях в рядах националистов рассказывают пленные украинские солдаты: "Нам всегда внушали, что вот десантники своих не бросают. А по факту нас просто реально кинули. Шесть человек кинули, трех убили. Трое - мы - остались".

В перелеске уничтожен склад боеприпасов. Гильзы с порохом сгорели. Остались только снаряды. Да и те в пушку не подашь. А это уже - разбитый российской артиллерией бронеавтомобиль националистов и следом наемников. Присутствие на фронте иностранных солдат подтверждают многочисленные трофеи.

Только за последние трое суток наши войска уничтожили в районе Соледара более семисот украинских военнослужащих и свыше трёхсот единиц вооружения ВСУ. Несмотря на колоссальные потери, противник продолжает стягивать остатки сил. Ведь отступающие с переднего края националисты вот-вот окажутся в окружении.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём подразделения ВСУ".

Жители освобожденного Соледара с нетерпением ждут возможности вернуться в родной город. Спасаясь от обстрелов националистов, многие бежали практически без вещей. Впрочем, что такое комфорт, они давно забыли. Последние полгода приходилось выживать без света, тепла и воды и прятаться по подвалам. Единственное, что спасает, - надежда на новую, лучшую жизнь. Которая уже установилась на многих освобожденных территориях.

Анна Пешехонова, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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