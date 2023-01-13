Скандал с документами может поставить крест на втором сроке Байдена

Фокус внимания американцев сейчас, скорее всего, сместится с Украины

Единственным проигравшим с экономической точки зрения в результате конфликта на Украине является Европа, а выигрывают, безусловно, США. Об этом сегодня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вашингтон действительно все больше давит на ЕС и торопит с наращиванием военной помощи Киеву. Впрочем, фокус внимания американцев сейчас, скорее всего, сместится с Украины на внутренние проблемы. В стране набирает обороты скандал вокруг секретных документов, которые Джо Байден хранил в собственном гараже.

Этот скандал с самого начала походил на фарс. Хотя бы потому, что обысками занимались его же лояльные юристы, в то время как к аналогичной истории с Дональдом Трампом подключали агентов ФБР и прокуроров Минюста.

Чтобы сохранить лицо и создать хотя бы видимость объективности расследования, спецпрокурором по делу в отношении действующего президента назначили республиканца Роберта Хура. В Белом доме запереживали.

Накануне Джо Байден попытался оправдаться тем, что документы, дескать, хранились в запертом гараже. Аргумент слабый, ведь само их наличие на руках - уголовно наказуемое преступление. Рядовые американцы за такое могут угодить в тюрьму на длительный срок. А вот для истеблишмента де-факто действуют другие правила. Например, генерала Петреуса, обвиненного в ненадлежащем использовании секретных документов, приговорили лишь к условному сроку и штрафу. А Хиллари Клинтон скандал с ее почтой и вовсе сошел с рук. Тем не менее республиканцы будут по максимуму пользоваться ситуацией - они уже грозят Байдену импичментом.

"Нам стало известно, что Китай платил за Пенн-центр Байдена, где, в том числе, хранились сверхсекретные документы. Был ли у китайского правительства к ним доступ? Китайцы платили зарплату всем сотрудникам, людям, которые сразу же вошли в администрацию Байдена на самом высоком уровне", - заявила Кэтлин Макфарланд, журналист, экс-советник президента Трампа по нацбезопасности.

Момент для Байдена выбран крайне неудобный - он только хотел объявить о своем выдвижении на второй срок. Скандал может перечеркнуть эти планы. Тем более, что в Демпартии довольно политиков с амбициями, мечтающих открыто бросить президенту вызов. Весьма некстати пришлось и обнародование внутренней переписки сотрудников и прежних руководителей Twitter. Стало ясно: проведя расследование о вмешательстве России в американские выборы, соцсеть пришла к выводу, что "никаких русских ботов и троллей не существует". И в Вашингтоне об этом знали, но продолжали нагнетать антироссийскую истерию, обвиняя Трампа в связях с Кремлем.

"Думаю, это было сделано, чтобы отвлечь внимание от противоправных действий демократов. Однако информацию о "русских ботах" публиковали почти все американские издания. Это было абсолютным фейком, который продолжали разгонять", - сказал журналист Мэтт Тайбби.

Сейчас нападки на Россию и вовсе достигли апогея. На заседании Совбеза ООН американский постпред Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва, начав спецоперацию на Украине, грубо нарушила международное право. Василий Небензя в ответ напомнил лишь некоторые эпизоды из истории США: агрессия против Ирака, нападения на Югославию, Ливию, Сирию. Только за последние 30 лет Штаты 251 раз использовали свою армию за рубежом, для чего им достаточно было объявить местных жителей террористами. Да и российско-украинский конфликт спровоцировал именно Вашингтон.

"СВО России на Украине - это следствие, а не первопричина украинского кризиса. Ему на самом деле как минимум девять лет. Очень условно за точку отсчета можно взять февраль 2014 года, когда коллективный Запад подготовил, профинансировал и поддержал в этой стране кровавый антиконституционный вооруженный переворот, лицемерно названный "революцией достоинства", - указал постпред России в ООН.

США и сегодня накачивают Украину оружием. А еще, пишет западная пресса, давят на Европу, чтобы та ускорила поставки тяжелых танков Leopard. Немецкие танки Киеву уже поспешно пообещала Варшава - речь о 14-ти машинах. Свою готовность присоединиться к поставкам подтвердили также Британия и Финляндия. Только вот сначала нужно получить согласие Германии как страны-производителя, которое Олаф Шольц давать не торопится.

В оборонном комитете Бундестага призвали канцлера изменить позицию. Торопит соседей и Франция. Там сегодня сообщили, что отправят Киеву свои колесные танки уже в ближайшие два месяца.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"