Турчак подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов троих и более детей

Эта директива продолжает действовать

В России продолжает "продолжает и продолжит действовать" норма, обеспечивающая отсрочку от призыва в армию в рамках частичной мобилизации для отцов троих и более детей. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Политик написал в своем Telegram-канале, что закрепляющая эту норму директива Генерального штаба ВС России, которая была выпущена в октябре 2022 года, остается в силе.

Турчак подчеркнул, что российские власти "отработали" этот вопрос с Министерством обороны, "чтобы прекратить все спекуляции на эту тему".

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Министерство обороны России освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих рождения третьего ребенка. Кроме того, в директиву Генштаба, по словам парламентария, была внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

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