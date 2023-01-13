Песков призвал бороться за покинувших страну россиян

Тема актуальная, но сложная

Власти России должны создавать условия, чтобы уехавшие граждане - те, кто не является врагами своей страны, - захотели вернуться, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тему ограничений в отношении покинувших страну представитель Кремля назвал актуальной, но сложной.

"Здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами", — заявил Песков в видео, опубликованном на сайте издания Life.

Представитель Кремля отметил: у людей могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но те, кто не скатился на стезю вражеского отношения к России - это наши граждане, за которых надо бороться, заключил Песков.

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