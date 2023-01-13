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ГИБДД анонсировала масштабные рейды по борьбе с нетрезвыми водителями

15:59
  • пятница
  • 13 января 2023

В 2023 году инспекторы продолжат работу в этом направлении

Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в пресс-службе ГИБДД.
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Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.

Россиян призывают не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения.

Особую актуальность проблема пьянства за рулем приобретает в длинные праздники. В период новогодних каникул по вине нетрезвых водителей произошло порядка 120 аварий, в них погибли 12 человек, цитирует сообщение Госавтоинспекции РИА Новости.

Ранее эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД России составили социальный портрет типичного "пьяного водителя". Это безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет, без высшего образования, ранее уже привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД.

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