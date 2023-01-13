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Россия опровергла цель "уничтожить Украину"

16:20
  • пятница
  • 13 января 2023

Задача России - обеспечить соблюдение прав человека на Украине

Целью России никогда не было уничтожение Украины. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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Дипломат отметил в эфире британской радиостанции LBC, что "никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование". Целью России является "обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах".

Полянский подчеркнул, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы США, Великобритания и их союзники проводили иную политику. Говорить о том, как мог бы выглядеть мир, можно будет тогда, когда Россия не будет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса, заявил дипломат.

Ранее в Турции выразили мнение, что украинский народ ждет катастрофа из-за решения властей в Киеве пойти на поводу у Запада и выступить против России — страна просто исчезнет с лица земли, пойдя за "прозападным клоуном", как там назвали президента Украины Владимира Зеленского.

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Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
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