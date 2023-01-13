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"Поделилась горем": Семенович рассказала, как разрыдалась на сцене

16:17
  • пятница
  • 13 января 2023

Зрители поддержали певицу

Певица Анна Семенович рассказала в интервью "Комсомольской правде" о ситуации, которая выбила ее из колеи перед концертом.

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"Это было в Дубае: за час до концерта я узнала, что у меня умерла бабушка. Я рыдала на всех своих медленных песнях. Зрители поначалу не могли понять, что происходит. Но когда я поделилась своим горем, все начали аплодировать и рыдать вместе со мной", - сказала Семенович.

Она добавила, что концерт получился "максимально душевным". Сразу после него певица полетела в Россию, чтобы помогать матери с похоронами.

"Артисты - люди очень обязательные. Если мы заявились уже на каком-то концерте, то это значит, что люди купили билеты, пришли тебя послушать и посмотреть. Нельзя их разочаровывать", - отметила также Семенович.

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