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МИД пригрозил трибуналом покровителям преступлений Киева против Донбасса

16:38
  • пятница
  • 13 января 2023

Виновные будут призваны к ответу, заверили в ведомстве

Инициаторы информационных атак, использующие ситуацию на Украине в своих интересах, должны отдавать себе отчет в том, что рано или поздно придется держать ответ за клевету. Такое заявление в пятницу, 13 января, сделали в российском Министерстве иностранных дел.
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В ведомстве прокомментировали публикации в западных СМИ о событиях в Буче — инсценировку массовых убийств, которую пытаются представить как военное преступление России.

МИД отметил, что рассматривает недавно опубликованный материал в газете The New York Times по событиям в Буче "как попытку поддержать на плаву сфабрикованную версию, подкрепив домыслы и обвинения, вброшенные еще весной режимом в Киеве".

Заказчиков и покровителей украинского режима вместе с теми, кто убивает мирное население в Донбассе и расстреливает безоружных российских военнопленных, будет ждать трибунал в Донецке и Луганске, предупредили в министерстве, подчеркнув, что "возмездие неотвратимо", сообщает ТАСС.

Запад тем временем также обсуждает идею создания трибунала по расследованию событий на Украине, только его целью называют привлечение России к ответственности за якобы совершенные военные преступления. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что это лишь попытка Евросоюза "прикрыть" свою причастность к военным преступлениям украинской армии.

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