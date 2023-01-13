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"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

16:47
  • пятница
  • 13 января 2023

На это картине потребовалось чуть менее двух недель

Фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января, собрал в российском прокате уже более 3,5 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на ЕАИС.
Новый "Аватар" за 10 дней стал одним из самых кассовых фильмов года

Это означает, что картина обошла по сборам в России первую часть "Аватара" и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

Сборы "Чебурашки" на сегодняшний день составляют 3 528 556 464 рубля. "Аватар" собрал в России 3 516 796 661 рубль.

Ранее "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом, обогнав комедию "Холоп". Главные роли в семейной комедии исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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Кадр из кинофильма "Чебурашка"
Кадр из кинофильма "Чебурашка"
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