"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

На это картине потребовалось чуть менее двух недель
Фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января, собрал в российском прокате уже более 3,5 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на ЕАИС.
Это означает, что картина обошла по сборам в России первую часть "Аватара" и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.
Сборы "Чебурашки" на сегодняшний день составляют 3 528 556 464 рубля. "Аватар" собрал в России 3 516 796 661 рубль.
Ранее "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом, обогнав комедию "Холоп". Главные роли в семейной комедии исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"