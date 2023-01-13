"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

На это картине потребовалось чуть менее двух недель

Фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января, собрал в российском прокате уже более 3,5 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на ЕАИС.

Это означает, что картина обошла по сборам в России первую часть "Аватара" и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

Сборы "Чебурашки" на сегодняшний день составляют 3 528 556 464 рубля. "Аватар" собрал в России 3 516 796 661 рубль.

Ранее "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом, обогнав комедию "Холоп". Главные роли в семейной комедии исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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