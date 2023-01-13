Это означает, что каждый гражданин должен будет платить за свои выбросы углерода

Не стоит думать, что на Западе вовсе отказались от всех этих грязных энергоносителей в пользу экоэнергетики. Нет. Ведь за разными экоактивистами, Гретами Тунберг и мегатоннами слов о великом "Зеленом Будущем", как правило, стит банальный расчет на вытеснение конкурентов и захват рынков. Ну а пока ситуация такова, какова она есть, чиновники ЕС и борцы за экологию взялись за обычных людей. Евросоюз ввел первый этап системы персонального углеродного счета. Это означает, что каждый гражданин должен будет платить за свои выбросы углерода.

Платить и каяться. Такие перспективы ждут европейцев. А еще сидеть дома. Ведь защита экологии не подразумевает путешествия. Европа хочет сократить выбросы углерода на 55% к 2030 году. Начать решили с простых граждан. По замыслу французских экологов, нужно для начала запретить людям летать.

"Все уже, свобода человека, свобода передвижения, право на смену места жительства – все это уходит в прошлое. В настоящем создается такой экологический тоталитаризм, при котором вы можете мыться раз в месяц, а летать четыре раза в жизни. Я даже где-то слышал, что два раза в жизни", - отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Те, кто хочет больше, должны платить. Причем речь идет о суммах, которые значительно превышают цены на билеты. Другие привычные блага цивилизации также под угрозой. И это не маргинальная инициатива, а предложение экспертов и ученых. В журнале Nature объясняют схему личного углеродного счета: "Углеродные единицы будут вычитаться из личного бюджета при каждом платеже за топливо для транспорта или обогрева дома, и каждый, кто превысит лимит, будет вынужден покупать дополнительные единицы на личном углеродном рынке у тех, у кого есть излишки для продажи. Более амбициозные предложения включают выбросы в масштабах всей экономики, охватывая выбросы углерода, связанные с продуктами питания, услугами и потреблением".

Пока такие правила не будут вводить повсеместно, но в качестве подопытного могут выбрать Нидерланды, там уже сейчас довольно жесткая экологическая политика. Заботой о бедных это выглядит только на первый взгляд. Ведь если малообеспеченные голландцы и будут продавать неиспользованные выбросы состоятельным землякам, то платить за отопление, использование воды и электричества придется всем.

"Вот ты существуешь, ты дышишь, потребляешь протеины, потребляешь растительную пищу. И таким образом наносишь ущерб окружающей среде. Это формулировка понимается именно как ущерб. Следовательно, никто не виноват, что цены в магазине выросли, что у тебя нет денег, чтобы поехать на курорт. На курорт вообще ездить не нужно, потому что самолеты сжигают кислород. Мясо есть очень плохо. Потому что коровы производят много CO2, ну и бычки, естественно, не меньше", - объяснил Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества.

Европейцев, конечно, могут поставить перед фактом, но пока делают это изящнее - привлекают проверенных бойцов экологического фронта. При этом людей пытаются убедить, что повестка углеродного счета идет снизу, а не от политиков и крупного бизнеса.

"Я надеюсь, что люди будут более информированными об экологическом кризисе. И когда ты будешь полностью осознавать, какие проблемы всех ждут, я думаю, люди поймут, что нужно делать. И вот с этого момента можно начинать двигаться. Мы сможем создать критическую массу людей, которые будут влиять на тех, кто сейчас находится у власти", - сказала Грета Тунберг.

Впрочем, в реальности именно политики и бизнесмены в первую очередь заинтересованы в тотальных углеродных ограничениях. И речь не о руководителях из Брюсселя или Берлина.

"Есть два способа победить в гонке. Можно быстрее бежать, а можно заставить соперника бежать медленнее. Вот "зеленая повестка" изобретена для того, чтобы заставить Европу бежать медленнее. Чтобы нынешний лидер Соединенные Штаты гарантированно оставались лидером. Другой вопрос, что проводят всю эту работу в Европе искренние идиоты. Те, кто действительно думает, что если перестать летать самолетами, то экология в Европе улучшится", - продолжает Журавлев.

Проблема, по словам экспертов, должна решаться не сокращением количества полетов. Это путь в никуда. На примере авиационной отрасли логично и правильно производить самолеты, которые будут выделять в атмосферу меньше вредных веществ. Но это слишком затратно и долго. А с учетом антироссийских санкций уже и не факт, что возможно.

"Производство самолетов, производство деталей машин - все будет сокращаться. И это уже фиксировалось. Цифры были сокрушительными. Огромное сокращение выплавки алюминия, огромное сокращение выплавки стали. Но вот со сталью – если уж перестанут выплавлять, то перестанут. Там потом только печи разбирай. Парники не будут отапливать - парники закрываются в Голландии. Промышленность и так сократится. Но как представить это обществу, чтобы не вызвать у него настоящий шок, гнев и травму?", - добавил Колташов.

Ответ простой - мнимой заботой об экологии. Если личный углеродный счет пока в планах, то такие схемы для производителей на Западе действуют уже несколько лет. И по странному совпадению, самыми экологичными предприятиями оказываются именно американские. А европейские, в свою очередь, вынуждены закупать у них углеродные квоты. Некоторые эксперты связывают ситуацию с тем, что за подсчеты выбросов отвечают именно экологи из США. Среди большинства европейских лидеров такой подход почему-то возмущения не вызывает.

"Как известно, для того, чтобы эффективно влиять на какую-либо страну, не нужно туда шпионов засылать. Там надо просто найти человека, который бы искренне верил в то, во что вам надо верить. Американцы нашли европейских "зеленых" и активно их используют", - объяснил Журавлев.

А "зеленые", в свою очередь, используют простых европейцев. Все ради успеха американской промышленности. При этом в Соединенных Штатах речи о персональном углеродном счете пока не идет. Ключевое слово - пока. Если Европа проведет эксперимент в Голландии, то у США есть возможность оценить, как инициатива приживется уже в рамках всего Евросоюза. А потом с поправками ввести новые правила у себя. Крайними, как обычно, окажутся простые американцы. Но к этому времени их успеют убедить, что все это ради их собственного блага.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"