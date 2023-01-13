Управляемый хаос: как США контролируют своих соседей

Америку вполне устраивает криминальная власть под боком

В Мексике наркокартель превратил в ад жизнь сразу нескольких штатов. На фоне ареста сына одной из группировок боевики устроили самые настоящие боевые действия с применением бронетехники и даже авиации. Наркоторговцы продемонстрировал властям Мексики свою силу, местная общественность была шокирована тем, что картели участвовали в воздушном бою наравне с мексиканскими войсками. О масштабе беспорядков лучше всего говорят отмены авиарейсов в северные штаты – после того как боевики обстреляли гражданский самолёт. И все это - на фоне подготовки к саммиту стран Северной Америки, где будет присутствовать Джо Байден. Эксперты уверены, что происходящее в Мексике свидетельствует об усилении контроля Штатов над западным полушарием.

Американский телесериал "Эль Чапо" о жизни одного из самых разыскиваемых преступников современности в свое время имел огромный успех. И вот теперь продолжение картины. На этот раз в главной роли уже сын отбывающего тюремный срок наркобарона - 32-летний Овидио Гусман. Он же "Крысеныш", он же "Новая мышь". Но что важнее - новый главарь крупнейшего мексиканского наркокартеля. Все изменилось 5 января, когда силовики задержали мафиози.

Операция в буквальном смысле имела оглушительный эффект. Почти на 12 часов город Кульякан превратился в поле боя. Пытаясь защитить своего лидера, бандиты блокировали 18 улиц, подожгли и угнали три сотни машин. Повреждения получили даже вертолеты и транспортник ВВС Мексики. Их обстреляли с земли из крупнокалиберного оружия. А это кадры, которые публиковали пассажиры крупнейшей авиакомпании страны: услышав выстрелы, люди прячутся на полу и за спинками кресел. Работа сразу трех аэропортов оказалась полностью парализована. Позже власти доложат: 19 преступников ликвидированы, 10 военнослужащих погибли, но Овидио Гусман под стражей.

"Что касается дела Овидио Гусмана, нам поступил запрос на его временное задержание с целью дальнейшей экстрадиции в другую страну. Речь про Соединенные Штаты Америки. Думаю, мы сможем осуществить его отправку через 4-6 недель", - сообщил Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики.

Хотя вполне возможно, что это случится и раньше. Рад зарубежных каналов со ссылкой на данные сервиса Flight Radar пишут, что в столицу Мексики давно прибыл стратегический авиалайнер ВВС США, на котором Гусман может быть экстрагирован в Штаты. Там его обвиняют в руководстве десятком лабораторий по производству метамфетамина, кокаина и марихуаны, которые потом переправляют через границу. Операция по аресту наркоторговца вроде как держалась в строжайшей тайне и готовилась почти полгода. Но произошла почему-то в самое удобное время - за несколько дней до начала саммита стран Северной Америки и поездки Джо Байдена на границу с Мексикой. Западная пресса назвала это не иначе как подарком американскому президенту.

"Арест Гусмана повторяет серию предыдущих случаев, когда высокопоставленные наркопреступники внезапно оказывались под арестом во время важных международных саммитов. Многие журналисты и аналитики предположили, что и на этот раз мексиканские власти намеренно приурочили свою операцию к встрече высокого уровня, демонстрируя, что, вопреки жалобам сотрудников службы безопасности США, Мексика привержена обеспечению справедливости и безопасности для своих граждан", - пишут СМИ.

В Мехико с этим явно не согласны: там уверяют, что никакой связи между задержанием и проведением саммита нет. В прошлом году президент Мексики и сам отказался ехать на встречу североамериканских лидеров. Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил тогда принимающую сторону - США - в империализме и неуважении к суверенитету латиноамериканских государств. Теперь вот - полагает ряд экспертов - пришло время извиняться. А именно - арестовывать Овидио Гусмана по указке из Белого дома. Так что любые официальные заявления мексиканских властей - не более чем игра на публику. Реальность выглядит совсем иначе, чем в выпусках новостей.

"Пограничье с Соединенными Штатами. 3200 километров протяженность границы. На 100 километров на север, на 100 километров на юг. Во многом там пользуются властью криминальные структуры. Тенденция к образованию криминально-террористических государств. Даже термин такой появился. Это криминалитет и терроризм. Они сливаются воедино. Это преступники, которые претендуют на политическую власть, вот что это такое", - объясняет политолог Алексей Мартынов.

И Америку эта криминальная власть вполне устраивает. Даже под боком. Наркокартель для нее - нечто вроде теневого центра, который помогает оказывать самое серьезное влияние на действие властей официальных, еще недавно претендовавших на некоторый суверенитет Мексики. Разговоры же про борьбу с наркотрафиком и миграционный кризис, которые доносятся из Вашингтона, не более чем удобное прикрытие. И недавний визит Джо Байдена в приграничный город Эль-Пасо, который предусмотрительно зачистили от бомжей и приезжих, наглядно это доказал.

Приезд Байдена в город, который стал крупнейшим "коридором" для незаконного пересечения границы, должен был продемонстрировать гуманное обращение с нелегалами. Однако на деле глава государства даже не встретился с мигрантами. Оправдываться пришлось, как обычно, пресс-службе Белого дома: "Он был в миграционном центре. Это самое важно место для посещения с точки зрения поддержки людей, работающих с мигрантами. Так совпало, что мигрантов в тот момент в центре не было".

Странные совпадения незадолго до саммита стран Северной Америки приключились и в Бразилии. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару попытались захватить здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию главы государства. Правда, продолжались бесчинства недолго. Уже через три часа в небе над центром столицы появились вертолеты, а военная полиция начала оттеснять толпу. В Вашингтоне беспорядки, разумеется, осудили. Тем более учитывая особую нелюбовь демократов к Болсонару, которого прозвали "Тропическим Трампом". Да и штурм Капитолия двухлетней давности и сегодняшние события в Бразилия словно разыграны по одному сценарию, предполагавшему раскачать политическую обстановку. Стоит ли сомневаться, что реакция бразильских властей будет жесткой. В стране уже идут аресты. Участникам погромов грозит до 12 лет тюрьмы.

Сам же экс-президент с конца декабря находится в Соединенных Штатах Америки. На днях ряд конгрессменов потребовали прекратить укрывать преступника и аннулировать визу Болсонару. Однако, как и в Мексике, история явно далека от завершения. Вашингтон по-прежнему продолжает испытывать теорию "управляемого хаоса", напоминая время от времени соседям, кто здесь заказывает музыку. На своем заднем дворе - так точно.

Анна Пешехонова, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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