Будущее в белых гольфах: кто станет преемником Ким Чен Ына

Законы престолонаследия суровы

У западных экспертов по северокорейскому руководству новая забава. Они пытаются выяснить хоть что-то про дочку Ким Чен Ына. Ту самую, с которой он уже несколько раз проводил осмотр военной техники. Ким даже показал отпрыску новую межконтинентальную ракету - собственно, именно тогда дочь северокорейского лидера и появилась впервые на публике. Про наследницу неизвестно практически ничего - ну, может быть, только имя Ким Джу Э. Никто не знает даже точный возраст девочки. Что не мешает все тем же экспертам предсказывать, что в будущем она может возглавить КНДР. И это при том, что у Ким Чен Ына, правда, тоже только по слухам, есть ещё двое детей, в том числе и сын.

Вообще, 79-летняя Ли Чхун Хи сейчас на пенсии. Но только ей до сих пор доверяют сообщать важнейшие для страны новости. По цвету кимоно телеведущей зрители понимают - пришла в Северную Корею "большая беда" или "великое счастье". На этот раз всеобщее ликование от очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" едва не отошло на второй план. Вот из-за этих трогательных фотографий. Девочка с лицом херувима в официальной северокорейской хронике фигурирует как "самая любимая дочь Ким Чен Ына". Это - ее первое появление на публике. Вместе с папой они наблюдали за запуском. Осматривали ракету. А потом еще и с инженерами пообщались. Те увидели - те же гордость, стать и выправка. Словом, вся в великого прадеда!

Всех интересует - как зовут северокорейскую принцессу, сколько ей лет? Цифры называют разные - 9, 10 или даже 11. Южнокорейская разведка докладывала о девочке, рожденной в 2013-ом. Которая как две капли воды похожа на отца и слегка крупновата. Много шума наделали и вот эти кадры: с концерта, посвященного годовщине образования КНДР. На них уже другой ребенок. Очевидно, вторая дочь.

Она - единственная, кто был в белых гольфах, с распущенными волосами, и ничуть не смутилась от прикосновения первой леди страны, а, следовательно, ее дочь, тут же сделали вывод журналисты. Запись концерта, кстати, удалили с официальных ресурсов. Но интернет помнит все. Есть вроде как еще и старший сын, рожденный в 2010-ом. Примечательно, что и здесь без слухов не обошлось. Супруга северокорейского лидера в это время активно гастролировала с концертами. И беременной ее никто и никогда не видел. Как и самого мальчика. Но это не значит, что его нет. Не исключено, что, по семейной традиции, он учится где-нибудь за границей.

"У Кима и его жены по крайней мере трое детей, которые являются уже четвертым поколением правящей династии и вполне могут возглавить страну", - отметил аналитик Виктор Ча.

И знаем мы это не только из сведений южнокорейской разведки. А от болтливых друзей лидера Северной Кореи. Американский баскетболист Деннис Родман несколько раз посещал Пхеньян по личному приглашению товарища Кима. Якобы были веселые вечеринки с алкоголем и красивыми девушками. А также знакомство с семьей. Ту самую милую девчушку с фотографии, по словам Родмана, зовут Ким Чжу Э. И она вполне может продолжить славное дело отца, деда и прадеда.

"Что уж далеко ходить. Знаменитый диктатор Маркос на Филиппинах. А кто сейчас президент на Филиппинах? Маркос-младший. Возьмем Сингапур. Знаменитый Ли Куан Ю, автор экономического чуда. Кто сейчас премьер-министр Сингапура? Сын Ли Ван Ю. Соответственно, кейс Северной Кореи никак не выделяется в Восточной Азии, да и не только в Восточной Азии. Просто Северная Корея на протяжении многих-многих лет находится в такой вот информационной войне. И, соответственно, Северная Корея это страна, про которую можно рассказать страшные вещи, необычные", - считает Ирина Ланцова, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

Что точно понятно экспертам, так это удивительное сочетание несочетаемого - коммунизм и наследственная монархия.

"Пока у нас всего два случая, и в этих случаях довольно разный вариант истории. Ким Чен Ир достаточно рано был провозглашен преемником отца. И в течение долгого времени в Северной Корее одновременно с великим вождем был любимый руководитель. Что касается Ким Чен Ына, то он пробыл в похожем статусе меньше полтура лет. Есть старший брат, который старше Ким Чен Ына на два года, - Ким Чен Чхоль. Какое-то время они делали карьеру параллельно. В итоге выбор был сделан Ким Чен Ына, потому что, во-первых, Ким Чен Чхоль отличался слабым здоровьем, а во-вторых, сам, в общем, не очень хотел быть руководителем страны", - отметил Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.

Еще один старший брат действующего лидера Ким Чен Нам бежал из страны. А позже при загадочных обстоятельствах был убит в аэропорту малазийской столицы. Быть может, зная все это, Ким-младший просто не хочет повторять ошибок отца и заранее готовит преемника?

"Самое очевидное объяснение - она наследница. Но не забывайте. Мы имеем дело с Северной Кореей. Быть может, это появление на публике дочери Кима - сигнал для его способной и очень амбициозной сестры. Ким Ё Чжон таким образом указывают на место", - предположил колумнист Гордон Чанг.

Ведь сейчас она, подобно тени, сопровождает брата всегда и везде. И, по сути, является вторым человеком в государстве. Ей Ким Чен Ын доверяет едва ли не все свои тайны. Ведь вместе они учились в Швейцарии.

Перед встречей лидера Северной Кореи с Дональдом Трампом Ким Ё Чжон лично проинспектировала комнату для переговоров. А во время олимпийских игр в Пхенчхане возглавляла делегацию страны. Ким Ё Чжон открыто высказывается и на внешнеполитические темы. "Ее, а не Путина Байдену стоит опасаться", как-то вполне серьезно написало издание Daily Beast. Ну а фантазиям таблоидов, завивших, что Ким Ё Чжон лично из пулемета расстреляла своего дядю и других высокопоставленных генералов, можно только позавидовать.

Никакой хрупкости. Лишь грозные речи и поставленный голос товарища Ким Ё Чжон. Впрочем, в истории Кореи, никогда власть не передавалась женщине. У соседнего Китая, например, богатый опыт. Можно вспомнить императриц Цыси и У Цзэ-тянь, сосредоточивших в своих руках всю полноту власти. Есть и более поздние примеры.

"Давайте, во-первых, вспомним Индиру Ганди. Это - Южная Азия, но тем не менее. Индия - страна традиционная, где женщина была, скажем так, на других ролях. Но тем не менее Индира Ганди - успешный политик, продолживший дело своего отца. Давайте возьмем Южную Корею - напомню, несколько лет назад президентом Южной Кореи была избрана дочь диктатора Пак Чон Хи - ее звали Пак Кын Хе. Если мы говорим про Северную Корею - то государство это уникальное, но при его создании большое влияние оказывал Советский Союз. Давайте мы вспомним, какие традиции по всему миру приносит Советский Союз. Это эмансипация женщин. Это равенство полов. Это активное вовлечение женщин во все сферы деятельности", - продолжает Ланцова.

Впрочем, надежды о красном троне Ким Ё Чжон пока может отложить на дальнюю полку. Законы престолонаследия суровы. И Ким Чен Ын, по всей видимости, определился с преемником. Заодно показав миру настоящую отцовскую любовь и заботу о будущем своей страны.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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