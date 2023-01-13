Киев выступил против гарантий безопасности для России

С такой инициативой выступал президент Франции

Украина выступает против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить России гарантии в рамках будущей архитектуры безопасности Европы. Об этом в пятницу, 13 января, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник рассказал газете Le Monde, что узнал о предложении Макрона из сообщений СМИ, ему "неизвестно, в каком контексте оно было сделано". Однако "если вы спросите меня, нужны ли гарантии безопасности для России, я отвечу, что против этого".

Ермак призвал к ужесточению рестрикций против России, поскольку "то, что военные действия продолжаются, означает, что этих санкций недостаточно". Представитель Зеленского также выступил за созыв международной конференции по этому вопросу, чтобы "подвести предварительные итоги и наметить дальнейшие действия".

Украинские власти настаивают на предоставлении им гарантий безопасности, при этом президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик подчеркнул, что Россия останется на карте мира, несмотря на конфликт на Украине, поэтому важно готовить почву для будущего мира.

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