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Германия предостерегла от передачи Киеву немецких танков без согласия ФРГ

17:21
  • пятница
  • 13 января 2023

Это будет незаконно, подчеркнули в Берлине

Передача третьей стороне танков немецкого производства требует согласия властей Германии. Об этом в пятницу, 13 января, напомнила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.
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Без согласия федерального правительства Германии передавать немецкие танки, например, Украине, незаконно, подчеркнула чиновница. Она также уточнила, что за последнее время кабмин ФРГ не получал никаких заявок на передачу танков Leopard, передает Handelsblatt.

Ранее депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки из страха перед Россией. Парламентарий отметил, что Шольца "встревожило" распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск можно считать провокацией со стороны Германии.

Однако президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard. При этом политик признал, что сначала "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования".

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