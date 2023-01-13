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Гинцбург назвал сроки разработки обновленной вакцины от COVID-19

17:41
  • пятница
  • 13 января 2023

Препарат, как обещают разработчики, будет эффективен и против "кракена"

Подготовка обновленной вакцины от коронавирусной инфекции займет примерно 2-3 месяца. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Минздрав: российские вакцины эффективны против "кракена"

Центр им. Гамалеи, по словам Гинцбурга, уже ведет работу над новым препаратом, эффективным в том числе против омикрон-штамма XBB и XBB.1.5, или "кракен". Эксперт отметил, что новую вакцину "в виде конструкции начали, конечно, делать".

Антигенный состав вакцин от коронавируса необходимо обновлять раз в 9-10 месяцев, с учетом мутации возбудителя заболевания, цитирует главу Центра им. Гамалеи ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или после вакцинации может не хватить при "кракене". Это новый субвариант омикрон-штамма, обнаружение которого в России уже подтверждено.

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