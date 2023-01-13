Жена Костомарова опровергла ухудшение его состояния

Фигурист попал в реанимацию с гриппом и пневмонией

Ухудшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова на данный момент нет. Об этом в пятницу, 13 января, рассказала супруга спортсмена Оксана Домнина.

Этот комментарий последовал после появления в интернете сообщений о резком ухудшении состояния здоровья Костомарова. Источники утверждали, будто пневмония перешла в двустороннюю форму и развился гидроторакс легких (скопление жидкости в плевральной полости, нарушающее кровообращение в легких).

Домнина не подтвердила эти сообщения, подчеркнув, что состояние Костомарова не ухудшилось, хотя и остается стабильно тяжелым, сообщает ТАСС.

Костомаров попал в больницу 10 января. Фигуриста поместили в реанимацию под медикаментозной седацией. Медики диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

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