В Госдуме отвергли идею о сборах для не проходивших службу старше 30 лет

Такие предположения высказывались в связи с обсуждением повышения призывного возраста

Предположение об отправке россиян старше 30 лет, не проходивших службу в армии, на военные сборы не имеет отношения к действительности. Об этом в пятницу, 13 января, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий прокомментировал заявление своего коллеги по Госдуме и члена комитета по обороне Виктора Соболева о том, что после принятия закона об изменении призывного возраста неслужившие россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учетную специальность.

Как заявил Картаполов в комментарии РБК, "это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, а за подробностями необходимо обращаться в оборонное ведомство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"